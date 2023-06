Motociclista de Três Lagoas vai à delegacia após receber multa de SP

Um motociclista, de 44 anos, moradora do bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas, procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência envolvendo trânsito. É que ela recebeu multas supostamente cometidas no município de Hortolândia (SP), no dia 1º de maio, deste ano.

A infração se refere à motocicleta dela e, nas multas, as placas eram idênticas. No entanto, a mulher alega que nunca esteve na cidade paulista e que na data estava em sua residência.

Dessa forma, a motociclista procurou a delegacia e registrou boletim de preservação de direito para se precaver-se de possível clonagem ou erro do órgão fiscalizador.