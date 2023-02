Motociclista é condenado por morte de empresário

Edenilson de Oliveira da Silva foi condenado a sete anos em regime semiaberto por ter atropelado e matado o empresário Davi Ezequiel Barreto. O crime ocorreu no dia 5 de dezembro de 2017 e o júri popular foi realizado esta semana. Silva não compareceu ao julgamento e respondia o processo em liberdade.

O atropelamento aconteceu na rua Michel Thomé, nas imediações do bairro São Jorge. Silva seguia pela via quando atingiu Barreto que tentava atravessá-la. A defesa do réu pediu que ele fosse condenado por homicídio culposo, quando não há a intenção e matar.



A promotoria, no entanto, argumentou que algumas testemunhas disseram que o motociclista exalava um forte cheiro de álcool e que, por conta disso, teria assumido o risco de que poderia acontecer alguma coisa mais grave. Ele ainda estava sem a Carteira Nacional de Habilitação e em velocidade acima da que era permitida naquele local.

Barreto tinha 52 anos e era proprietário de um restaurante localizado no centro de Três Lagoas. Com a força do impacto causada pelo atropelamento, ele caiu e morreu no local. Silva foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital.

O júri durou pouco mais de três horas e foi aberto ao público. Silva foi condenado por homicídio simples e deve cumprir os sete anos em regime semiaberto.