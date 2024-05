Motociclista é encontrado morto às margens da BR-262

Na manhã deste sábado (11), uma morte foi registra pela Polícia Rodoviária Federal, após um homem de 27 anos, ser encontrado morto no Km 23, da rodovia BR-262, área rural de Três Lagoas (MS.



Felipe Lemos Rios Ferreira, tinha 27 anos, e pilotava uma moto Honda 160 Yes. Duas pessoas que passavam na rodovia, avistaram a moto caída do lado da BR-262 e foram até a base da PRF informar o sinistro.

A equipe da PRF foi no local e localizaram a moto caída do lado da pista e próximo ao um matagal já sem vida. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e após coletas de dados, liberaram o corpo para ser levado ao Imol, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde será submetido a necropsia e posteriormente liberado para a família fazer o velório e o sepultamento.



O laudo necroscópico e um parecer técnico da Polícia Científica deverá ficar prontos em até 30 dias, indicando as causas da morte. Pelas imagens do corpo e da motocicleta que não teria sofrido grandes haverias, não demonstra que Felipe possa ter sofrido uma colisão frontal, ou traseira de outro veículo. Pode ser que a vítima possa ter sofrido um mau súbito enquanto pilotava ou caído sozinho com o veículo, mas só com a divulgação do laudo técnico, será possível apontar as reais causas que levaram a Felipe Lemos Rios Ferreira, perder a vida na rodovia BR-262 entre Três Lagoas, e o distrito de Arapuá.