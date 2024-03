Uma mulher, de 19 anos, sofreu ferimentos e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após colidir a moto que pilotava contra um carro, na manhã desta quinta-feira (14), na rua Alba Cândida, cruzamento com a rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Vila Alegre, emTrês Lagoas.

De acordo com informações de testemunhas, que teriam presenciado o acidente, a motociclista estava em uma Honda Bis, na avenida Capitão Olyntho Mancini, no sentido rua Egídio Thomé. Ao chegar no cruzamento com a rua Eurídice Chagas Cruz, o veículo teria atravessado a preferencial, causando o acidente.

A atingiu a traseira do carro, fazendo com que o automóvel girasse na via, parando no sentido contrário. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e a vítima socorrida pela ambulância do 5º Grupamento Militar. Ela foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Segundo informações dos policiais militares, a vítima estava consciente, orientada e apresentava escoriações pelo corpo.

As testemunhas relataram para a equipe policial, que a motociclista supostamente estava mexendo no celular enquanto trafegava pela pista, o que é considerado irregularidade e infração de trânsito gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê multa de R$ 293,47. Além de perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

O boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil, onde os policiais militares anexaram as versões dos envolvidos e das testemunhas, no local.