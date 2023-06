Motociclista morre após atingir carreta na avenida Ranulpho Marques Leal

Um motociclista faleceu após colidir com uma carreta na Avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas na tarde desta sexta-feira (23). Mateus Conduru Moraes, que tinha 24 anos, trabalhava em uma fábrica de celulose e estava indo sentido ao estado de São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros estavam no local do acidente. A vítima pilotava uma moto CB 1000 quando colidiu com uma carreta que transportava galhos de árvore. O motorista que conduzia a carreta disse que o motociclista estaria em alta velocidade no momento do acidente. Mateus colidiu com a carreta e a moto foi parar a mais de 10 metros do local.