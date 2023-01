Motociclista morre em cruzamento ao ser atingida por caminhão

Mais um trágico acidente foi registrado, na manhã desta quinta-feira (5), em Três Lagoas. Uma jovem, de 22 ano, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no cruzamento da avenida Eloy Chaves com a rua Orestes Prata Tibery, no Centro. A vítima foi identificada como Nayara Vilalba e pilotava uma motocicleta.

De acordo com testemunhas, no cruzamento, a motociclista seguia na avenida Eloy Chaves e teria se assustado com o caminhão que atravessou. Ela freou em cima de uma poça de água e acabou escorregando. Momento em que o motorista do veículo não viu e atropelou a jovem. O condutor do caminhão e a esposa, que estava como passageira, estão em estado de choque.

O casal foi levado para uma clínica médica, que fica próxima ao local do acidente, para atendimento. O fato ocorreu por volta de 7h40, quando a jovem seguia para o trabalho. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizam os procedimentos e orientações.