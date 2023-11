Motociclista perde o controle em quebra-molas, cai e é socorrida pelo Samu

Uma motociclista, de 27 anos, ficou ferida após sofrer uma queda de moto, na manhã desta sexta-feira (3), no Anel Viário da BR-262, em Três Lagoas.

Por volta das 10h, o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram chamados para atender a um acidente com vítima, no final da rua Yamagut Kankit, próximo ao local conhecido como Invasão do Guanabara.

De acordo com as testemunhas, a mulher estava se deslocando no sentido Brasilândia, em direção à avenida Ranulpho Marques Leal. Ao passar sobre o quebra-molas, a condutora perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda. As testemunhas colocaram o veículo da empresa de internet no meio da via, bloqueando a passagem para evitar que a vítima fosse atropelada.

Após o atendimento prestado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, a vítima foi imobilizada e transferida para uma Unidade de Suporte Básico do Samu, de onde foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher permaneceu consciente e orientada, mas apresentava escoriações nos braços e mãos. Além disso, devido ao uso do capacete aberto, o rosto dela também sofreu diversas escoriações.

A Polícia Militar, embora não tenha jurisdição constitucional na área, auxiliou na coordenação do tráfego e, após a coleta de informações da vítima, comunicou o ocorrido à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).