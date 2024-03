Motociclista sofre queda e é levada para Unidade de Pronto Atendimento

Na madrugada desta terça-feira (5), uma queda de moto foi registrada na avenida Filinto Miller, próximo ao cruzamento com a rua Ângelo Melão, no bairro Jardim Morumbi, região Norte de Três Lagoas.

Imagens enviadas por um internauta ao Grupo RCN de Comunicação mostram a vítima no chão, visivelmente sentindo dores. Populares que estavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, a vítima foi imobilizada e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, e o boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, devido à queda provocada pela própria vítima, que estava conduzindo o veículo automotor. Não foram divulgadas informações sobre a idade da vítima, as causas do acidente ou se a mesma sofreu algum tipo de lesão ou fratura.