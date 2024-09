Motociclista sofre fratura no braço após colisão com carro no bairro Novo Aeroporto

Um motociclista, de 21 anos, ficou ferido após uma colisão com um carro, na tarde de sábado (31), na avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Novo Aeroporto, em Três Lagoas. O acidente ocorreu por volta das 14h, quando a condutora de um veículo de cor prata tentou realizar uma conversão à esquerda pelo canteiro central para acessar um bar, colidindo com a moto que seguia na preferencial.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que a motorista, ao tentar fazer o retorno, não percebeu a presença da moto, causando o acidente. Após a colisão, a condutora parou no bar a cerca de 30 metros do local, onde teria esbravejado que o homem deveria pagar pelo vidro quebrado do carro. Ao saber que a polícia havia sido acionada, ela fugiu do local.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Auxiliadora com uma fratura no braço. Ele estava consciente e orientado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal e omissão de socorro.