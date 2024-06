Motociclista vai parar sobre capô de carro após colisão no Santa Rita

Uma conversão à esquerda de um carro GM Cobat, acabou resultando em acidente grave no início da noite desta terça-feira (4), na Antônio Barros Guerra, cruzamento com a rua Bernardino Antônio Leite, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas (MS).



Por volta de 18h, uma mulher de 29 anos, que pilotava uma moto Suzuki Yes, 125cc, acabou se ferindo ao ter sua frente fechada por um carro GM Cobat, dirigido por outra mulher.

Ambos os veículos estavam na rua Antônio Barros Guerra, mas em sentido opostos, a moto seguia sentido centro e o carro sentido bairro. Ao chegar no cruzamento, a motorista do GM Cobat, tentou realizar uma manobra de conversão à esquerda, fechando a mulher de 29 anos, que colidiu a moto Suzuki Yes frontalmente com o carro e acabou sendo lançada contra o para-brisas do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados, para atender a ocorrência de lesão corporal.



A vítima estava consciente orientada e reclamava de fortes dores no quadril. Após ser imobilizada, a vítima foi levada ao Hospital Cassems e a Polícia Militar orientou a condutora do GM Cobat e o pai da vítima, sobre os procedimentos de registro da ocorrência e os veículos foram liberados para remoção. O boletim de ocorrência por lesão corporal decorrente de acidente de trânsito, foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).