Motorista embriagado é preso e tenta fugir da delegacia

Um motorista alcoolizado foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) após ser flagrado, em zig-zag, com um veículo de passeio, na noite deste domingo (29), na rua Manoel Pedro de Campo, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

Durante rondas pela área central, os militares do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionados pelo Copom (Centro de Operações Militares) para comparecer próximo ao cruzamento com a rua João Dantas Filgueiras. No local, moradores denunciaram um carro, que estaria em atitude suspeita, transitando de vagar e fazendo zig-zag, na via pública.

Rapidamente a viatura da Polícia Militar foi até lá e encontrou o motorista, que estava com o carro parado na faixa de rolamento. Ao tentar conversar com o condutor, os policiais teriam pedido ao suspeito para sair do veículo. No entando, o motorista teria se recusado a obedecer aos policiais gritado: “vou descer, coisa nenhuma, você não manda nada aqui rapaz”.

Segundo os policiais, foi necessário retirar o motorista do carro, que para evitar a prisão, teria tentado arrancar com o veículo. O homem foi rendido, algemado e levado à Depac. Na delegacia, ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi de 1,08 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O máximo permitido pelo Código Brasileiro de Trânsito é de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, caracterizando, embriaguez ao volante.

Durante o registro do boletim de ocorrência, o motorista mesmo algemado, teria tentado fugir dos militares na sala de elaboração e atendimentos da Polícia Militar. O homem foi contido e levado para a delegacia, onde foi dada voz de prisão e o mesmo autuado pelos crimes de desobediência e embriaguez ao volante.