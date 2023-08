Motorista de caminhão dos Correios é preso após ser flagrado com eletrônicos sem nota fiscal

Mais de R$ 800 mil em produtos eletrônicos foram apreendidos, nesta quarta-feira (2), em Três Lagoas, dentro de um caminhão de uma empresa terceirizada que oferece serviços aos Correios. O motorista foi detido após ser flagrado com caixas recheadas de relógios, smartphones, tablets e óculos, oriundos do Paraguai e sem nota fiscal.

O flagrante foi feito pela equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, durante ronda no Jardim Guanabara, na rua Yamaguti Kankit. De acordo com a PM, ao passar pelo veículo os policiais perceberam que parte da cabine estava coberta com um pano preto, levantando suspeita de ser entorpecente.

Foi dada ordem de parada ao condutor e realizado vistoria na cabine. Os policiais encontraram nove caixas com produtos do Paraguai. O motorista confessou que a mercadoria seria de propriedade de um homem e que iria receber a quantia de R$ 1 mil para leva-la até as cidades de Cajamar e Jaguaré, no estado de São Paulo. O baú estava lacrado e foi retirado o lacre para que fosse realizada a vistoria. No local onde o motorista armazena alimentos, foram encontradas seis caixas com120 tablets. Com apoio da equipe de canil da PM, foi utilizado o semovente para verificar a existência de substância entorpecente, entretanto, nenhum foi localizado. As caixas na cabine tinham 59 relógios avaliados em R$ 800 cada; 36 smartphones avaliados em R$ 650; outros 147 avaliados em R$ 1,3 mil cada, 45 outros avaliados em R$ 5,5 mil; 12 unidades avaliadas em R$ 1.150, 3.420 unidades de óculos.

O motorista, o veículo e as mercadorias foram levados para a Polícia Federal de Três Lagoas.

Outro lado

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da agência dos Correios informou que “assim que tomaram conhecimento dos fatos, os Correios iniciaram os procedimentos para apuração junto à empresa terceirizada, para análise e, se for o caso, a aplicação de medidas cabíveis. A estatal ainda não recebeu comunicação formal por parte dos órgãos de segurança que estão atuando na ocorrência. Informamos ainda que a carga regular que estava sendo transportada pelo veículo abordado seguiu a rota de entrega. Os Correios seguem à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”, consta trecho da nota.