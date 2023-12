Motorista de carreta faz conversão para seguir pela BR-262, atropela e mata idoso

Mais um trágico acidente de trânsito foi registrado, em Três Lagoas. Na manhã desta sexta-feira (8), um idoso, de 63 anos, foi atropelado por uma carreta e morreu no próprio local do acidente. A vítima estava em uma motocicleta, no final da rua Maria Guilhermina Esteves, com a intenção de atravessar a rodovia. Ao lado do motociclista também estava uma carreta vazia que fez uma conversão à direita, para seguir pela BR-262. Foi nessa ocasião, que a parte traseira do veículo atropelou e matou o idoso.

O local em que a vítima estava é um dos pontos proibidos de travessia. No entanto, não há placas de sinalização e a defesa metálica (guard rail) foi retirada. Dessa forma, muitos motoristas, ciclistas, motociclistas e até pedestres transitam pela rua correndo riscos de acidentes.

O idoso foi identificado como Eliot Augusto Cláudio, morador do bairro Santa Rita. O filho dele foi até o ponto do acidente e contou que o pai era aposentado e iria ao supermercado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área até a retirada do corpo.