Motorista de carreta foge e PRF apreende 410 mil maços de cigarros contrabandeados

APolícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 410 mil maços de cigarro contrabandeados, na madrugada desta quinta-feira (13), em Água Clara.

A apreensão ocorreu no km 141 da BR-262, quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao caminhão. O condutor, no entanto, não obedeceu a ordem policial, desceu do veículo e fugiu em uma mata próximo à rodovia.

No veículo, os agentes localizaram diversas caixas de cigarros de origem paraguaia, que foram encaminhadas para a Receita Federal de Campo Grande.