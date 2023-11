Motorista desrespeita sinal de trânsito, causa acidente e foge

Um acidente envolvendo dois veículos, provocado por um motorista que teria desrespeitado as regras de trânsito, movimentou as forças de segurança e serviços de resgate, na noite de quinta-feira (2), na rua Egídio Tomé, no cruzamento com a rua Romeu de Campos, situado no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas.

A Polícia Militar, através do Pelotão de Trânsito, recebeu um chamado para comparecer ao local onde ocorreu a colisão. Ao chegarem à cena do acidente, os policiais se depararam com ambos os veículos sem os passageiros.

De acordo com as informações fornecidas às autoridades, a vítima do acidente teria sido encaminhada ao Hospital Auxiliadora, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), devido a uma suspeita de fratura na mão. O motorista responsável pelo acidente, no entanto, teria fugido do local.

Documentos do motorista suspeito de causar o acidente foram encontrados no veículo. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado, em outra área da cidade, para socorrer um homem, de 28 anos, que havia sofrido um corte na cabeça. Os bombeiros prestaram assistência ao mesmo, levando-o até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar recebeu informações sobre a ocorrência e se dirigiu à UPA, onde o homem admitiu ser o motorista do veículo que causou o acidente. Aos policiais, ele confessou que seguia pela rua Romeu de Campos, quando desrespeitou o sinal de pare, invadindo a preferencial.

O mesmo permaneceu em observação médica e foi autuado por omissão de socorro e por causar lesão corporal com um veículo automotor. O automóvel dele foi guinchado para o pátio do Detran-MS, devido a pendências na documentação.