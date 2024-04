Motorista é preso transportando 45 kg de drogas em veículo na BR-262

Um motorista, de 31 anos, foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado transportando em um carro 45 kg de drogas, na tarde de terça-feira (9), na rodovia BR-262, na base operacional de Água Clara (MS).

Durante fiscalização de rotina, um veículo de passeio foi abordado para averiguação rotineira. Durante a checagem ao veículo, o motorista não teria apresentado um versão plausível de onde saiu, destino da viagem e motivo.

Continue Lendo...

Suspeitando haver algo de errado, os agentes federais realizaram busca no automóvel. Durante a checagem foram encontrados no porta-malas 38 kg de maconha e em fundos falsos do carro 7 kg de Skunk.

O suspeito foi questionado sobre a droga e disse apenas que teria recebido uma oferta financeira para coletar o carro com o entorpecente, na cidade de Ponta Porã (MS), e que deveria levar a carga para o interior do estado de Goiás. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde seguirá preso.