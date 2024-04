Motorista embriagado provoca acidente e deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo uma Fiat Uno e uma moto Bis 125, resultou em um homem levemente ferido e o motorista do carro apreendido por uma suposta embriaguez ao volante, na noite desta terça-feira (9), na rua Manoel Jorge, cruzamento com a rua Sigefredo Roriz, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas (MS).



Por volta de 19h, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, foram acionados a comparecer no citado endereço, onde um veículo Uno, teia passado por cima de uma moto.

No local, os militares teria juntos com os socorristas do Samu, imobilizado a vítima que reclamava de dores na perna e a levado ao Hospital Cassems, onde seria conveniado. Aparentemente embriagado, o motorista do Uno, não teria conseguido passar informações corretas do que teria acontecido.

Testemunhas relataram aos policiais, que o motociclista seguia pela rua Manoel Jorgez no sentido bairro Nossa Senhora Aparecida, quando no cruzamento com a rua Sigefredo Roriz, o motorista do Uno, teria atravessado a preferencial sem respeitar o pare obrigatório e batido na moto. Como o motorista do Uno iria realizar uma conversão à esquerda, o carro subindo na moto e arrastando o veículo por alguns metros.



O motorista do carro recebeu voz de prisão e foi levado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o boletim de ocorrências.