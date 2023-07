Motorista fica ferido em acidente envolvendo dois caminhões

Um motorista ficou ferido em um acidente envolvendo um caminhão baú e um caminhão-tanque, que transportava combustível, na BR-262, em Três Lagoas. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (20) e a vítima ficou presa às ferragens.

O acidente ocorreu nas proximidades do bar do Pombo. O motorista do caminhão baú foi socorrido com vida pelos militares do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. A vítima apresentava escoriações e ferimentos na cabeça.

O caminhão-tanque foi danificado e começou a vazar óleo diesel pela rodovia. Parte da rodovia chegou a ficar interditada. As causas do acidente não foram informadas.