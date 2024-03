Motorista fica ferido em acidente envolvendo dois carros no Novo Oeste

Um motorista, de 45 anos, ficou ferido após atingir o carro que conduzia em outro veículo, na terça-feira (19), na rua Angico, no cruzamento com a rua Elza Umbelina, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas.

O acidente teria ocorridopor volta de 9h30 e o condutor estava em um carro de passeio quando acabou colidindo contra uma picape, pertencente a uma empresa de logística. Com o impacto, o motorista sofreu um corte na cabeça e o Corpo de Bombeiros, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

No local, a vítima foi atendida por socorristas do Samu. O condutor da picape e o passageiro não se feriram. A Polícia Militar foi acionada e o Pelotão de Trânsito (Peltran) registrou o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).