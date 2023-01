Motorista morre após perder controle da direção e atingir veículo em árvore

Um motorista, de 31 anos, morreu após um grave acidente, na BR-158, entre Três Lagoas e Brasilândia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato foi registrado na tarde de domingo (22), quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e atingiu uma árvore.

O automóvel ficou destruído. O acidente ocorreu por volta de 15h40, no momento em que a vítima voltava para Três Lagoas. Segundo testemunhas, chovia forte na ocasião. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Eles tentaram reanimação cardiorrespiratória, porém, o motorista não resistiu e morreu na rodovia.