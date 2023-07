Motorista morre após perder controle de direção de veículo e cair em córrego

Mais um acidente com morte foi registrado, na região de Três Lagoas. Um motorista, de 23 anos, morreu após perder o controle da direção do veículo, atingir uma árvore e cair em um córrego. O fato ocorreu na tarde de quarta (12), em uma estrada vicinal, próxima a uma fábrica de celulose, que dá acesso a várias fazendas de plantação de eucaliptos, nas proximidades da BR-158.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas viram o carro em alta velocidade e logo depois caído dentro do córrego do Porto. O condutor sofreu traumatismo craniano, ficou submerso, com o carro virado dentro da água e morreu no local.

O caso será investigado pela Segunda Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.