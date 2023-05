Motorista morre em Três Lagoas após veículo capotar várias vezes

Um motorista, de 33 anos, morreu após capotar o veículo, na BR-158, próximo ao shopping, em Três Lagoas, no bairro Jardim Aeroporto. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (29) e a vítima tinha 33 anos. O homem trabalhava na construção civil.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção e o automóvel capotou várias vezes na pista. O homem chegou a ser arremessado do carro e morreu no próprio local. No carro, estava um passageiro que sofreu várias escoriações.

Ele foi socorrido pela equipe do Samu e levado para o Hospital Auxiliadora.