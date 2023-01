Motorista morto em explosão de carreta e caminhão era do Paraná

Uma das vítimas do trágico acidente, na BR-158, envolvendo caminhões e carreta, foi identificada na sexta-feira (6). De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o motorista é José Araújo e seria morador do Paraná. Ele conduzia um caminhão caçamba, quando teria invadido a pista contrária e atingiu outro caminhão e uma carreta. Por conta do impacto, os veículos explodiram e a vítima morreu carbonizada. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (5), na ponte sobre o Rio Verde, na entrada do município de Brasilândia.

O Corpo de Bombeiros contou que foi muito difícil controlar as chamas do caminhão caçamba e da carreta, o que provocou destruição quase que total do corpo do motorista em meio às chamas. Foram necessários mais de 29 mil litros para conter o incêndio. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.

A outra vítima é Samuel Pereira Fernandes, morador de Três Lagoas, e quem conduzia a carreta carregada de madeira. Ele também morreu no local. O terceiro motorista, que conduzia um caminhão de mudança sobreviveu ao acidente e sofreu apenas escoriações. A informação confirmada pela PRF é a de que houve uma colisão frontal entre três veículos, no momento em que trafegavam na ponte.

De acordo com a PRF, o caminhão caçamba estaria em alta velocidade e invadiu a pista contrária, sentido Brasilândia. Primeiro, o motorista atingiu a cabine de um caminhão de mudança, que seguia na pista. Em seguida, bateu de frente com a carreta carregada de madeira. Equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal foram atéo trecho do acidente, que ficou interditado por mais de 15 horas. Forças de segurança do município de Brasilândia também prestaram auxílio. Chovia forte na região