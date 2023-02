Motorista não obedece ordem de parada da PRF e abandona veículo com 55 kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 55 quilos de maconha, dentro de um veículo abandonado pelo motorista, na BR-158. O flagrante ocorreu na terça-feira (21).

Os agentes federais fiscalizavam a rodovia quando deram ordem de parada a um veículo, porém, o condutor desobedeceu e tentou fugir sentido Três Lagoas.

A equipe iniciou acompanhamento tático, momento em que o motorista parou o veículo e correu para um matagal. Ele conseguiu escapar e não foi localizado.

Dentro do automóvel os policiais localizaram 55 kg de maconha. Foi constatada ainda que as placas de identificação do carro estavam adulteradas e o veículo original era produto de furto.

A droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Três Lagoas.