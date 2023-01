Motorista perde controle da direção e atinge veículos

Mais um acidente de trânsito foi registrado, na tarde desta quinta-feira (19), em Três Lagoas. A motorista de um carro teria perdido o controle da direção, quando trafegava pela rua Bom Jesus da Lapa, no Centro, e atingiu outros dois carros que estavam estacionados.

Com o impacto, o automóvel conduzido pela mulher capotou na via pública e, por sorte, ninguém se feriu. A motorista ficou em estado de choque e se recusou a ser atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local para orientar os outros condutores, já que o trecho ficou em meia pista.