Motorista perde controle e carro capota na avenida Ranulpho Marques Leal

No início da noite de domingo (12), um motorista ficou ferido após capotar o veículo que dirigia, na avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas.

De acordo com as informações, chovia muito no momento do acidente e testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do veículo, vindo a capotar. O carro ficou com as rodas para cima.

O acidente de trânsito aconteceu em frente do Estádio Benedito Soares da Mota, o "Madrugadão".

A vítima foi socorrida com escoriações pelo corpo e reclamando de dores.