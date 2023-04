Motorista tenta fugir, bate o veículo em muro e acaba preso com 221 kg de maconha

Um motorista, de 31 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 221,6 kg de maconha. O flagrante ocorreu na tarde desta quinta-feira (6), em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158 quando deram ordem de parada a um veículo, porém, o condutor desobedeceu e tentou fugir.

A equipe iniciou acompanhamento tático por alguns quilômetros até o condutor do veículo em fuga perder o controle de direção e colidir contra um muro de uma residência, já no perímetro urbano da cidade. Na ocasião, que o motorista deixou o carro e tentou fugir a pé, sendo alcançado e preso pelos policiais.

O condutor confessou que transportava drogas e que adquiriu o veículo e o entorpecente na cidade de Ponta Porã pelo valor de R$ 50 mil. Ele informou que revenderia a carga na cidade de São José do Rio Preto (SP).

Dentro do automóvel os policiais localizaram diversos fardos de maconha que totalizaram aproximadamente 222 kg da droga. Foi constatado ainda que as placas de identificação estavam adulteradas e o veículo original era de propriedade de uma locadora de veículos, com registro de apropriação indébita.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Três Lagoas.