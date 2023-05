Motorista tenta fugir e acaba preso pela PRF com 9,6 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 9,6 Kg de cocaína, na tarde de domingo (7), em Água Clara.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262, quando abordaram um automóvel, no estacionamento de um posto de combustíveis. Durante a entrevista com o condutor, a equipe desconfiou do nervosismo dele.

Os policiais solicitaram que o motorista seguisse até a unidade operacional da PRF, para uma vistoria, neste momento o condutor tentou fugir no veículo, porém, furou os quatro pneus ao passar pelo canteiro central e parou o automóvel.

O homem foi detido e, no carro, os policiais encontraram os tabletes de cloridrato e pasta base de cocaína.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara.