Motoristas e caminhoneiros recebem vacina contra a gripe

Durante todos os dias desta semana, os colaboradores do Departamento Municipal de Imunização e do Serviço Social do Transporte se mobilizaram para imunizar contra a gripe quem passava pelo posto fiscal Jupiá, localizado na divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O programa 'Abrace a Sua Saúde', desenvolvido pelo Sest Senat, forneceu ainda orientações sobre escovação dental e sobre a importância de ter uma alimentação mais saudável. Quem passou por lá pode ainda aferir a pressão.

