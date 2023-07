Motoristas morrem em acidente entre três caminhões e dois carros na BR-262

Duas pessoas morreram em um grave acidente, na tarde desta quinta-feira (6), na BR-262, entre os municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo. O acidente envolve três caminhões e dois carros ainda não há informações precisas sobre o que teria provocado a ocorrência, no km 174 da rodovia, por volta de 16h.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas está no local e a pista continua interditada, desde então. O congestionamento de veículos já atinge mais de 15 quilômetros, já que a rodovia é o ponto logístico entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, com alto fluxo de carretas, principalmente com as fábricas de celuloses na região.

Congestionamento de veículos é superior a 15 km após o trágico acidente que provocou interdição da pista. Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, uma carreta carregada de eucalipto pegou fogo após atingir um carro e o motorista morreu no local. O veículo atingido também pegou fogo e o condutor morreu carbonizado.

Os outros motoristas e passageiros envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves e foram levados para hospitais da região. Próximo ao local do acidente há obras de melhorias na pista, no entanto, têm gerado complicações e riscos aos motoristas que trafegam na região.