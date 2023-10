MS chega aos 46 anos com 79 municípios

Mato Grosso do Sul foi dividido oficialmente do vizinho, Mato Grosso, em 11 de outubro de 1977, pelo presidente Ernesto Geisel. A criação se deu por meio do decreto lei, embora fosse considerado uma nova unidade da Federação desde janeiro de 1977, e discutida entre lideranças políticas desde 1823. Essa informação consta no livro “História do Mato Grosso do Sul”, do historiador Hildebrando Campestrini.

De acordo com a obra literária, em todas as propostas, o Estado aparecia como unidade autônoma. Em 1849, foi proposta a criação do departamento de Camapuã, limitado pelos rios Taquari, Paraguai e Paraná, até as cabeceiras do Araguaia. Anos mais tarde, em 1880, Fausto de Sousa defendia a criação da província de Amambai, correspondendo ao atual Mato Grosso do Sul, com a divisa norte pelo rio São Lourenço. Em 1933, a Grande Comissão Nacional propôs a criação do território de Maracaju, com Nioaque como capital. Em 1937, Segadas Viana defendia a criação de estados e territórios, entre estes o de Rio Pardo, tendo Campo Grande como capital. Em 1943, Getúlio Vargas criou o Território Federal de Ponta Porã.

Pioneiros

Considera-se como iniciador do movimento autonomista o então líder da Vacaria João Caetano Teixeira Muzzi (veterano da Retirada da Laguna) na última década do século 19. Logo depois o advogado gaúcho Barros Cassal, radicado em Nioaque (onde faleceu nos primeiros anos de 1900), propunha a Revolução da Paz, buscando a união de todos os habitantes do sul para instalar o novo estado. Jango Mascarenhas e Bento Xavier também lutaram pela autonomia do sul de Mato Grosso.

Revolução Constitucionalista

Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, liderada por paulistas que exigiam uma nova Constituição e o fim do governo provisório. O sul de Mato Grosso, conduzido por Vespasiano Barbosa Martins e general Bertoldo Klinger, aderiu ao movimento, permanecendo fiel até a capitulação daqueles. Os constitucionalistas de Mato Grosso pretendiam aproveitar o movimento revolucionário para conseguir a autonomia do sul, que teve, durante o movimento, governo próprio, instalado em Campo Grande, na Avenida Calógeras (entre a Av. Afonso Pena e a Rua 15 de Novembro), no prédio da Maçonaria, hoje tombado. A Revolução Constitucionalista teve o condão de agregar quase todas as forças do sul em favor do movimento autonomista.

Na criação de Mato Grosso do Sul, 55 municípios formaram o novo Estado. Ao longo de 46 anos de história, já são 79 municípios. Na criação de MS a população se aproximava de 1,3 milhão de pessoas, de acordo com números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Hoje, são 2,7 milhões.