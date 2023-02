MS em alerta para o risco da gripe aviária

Quase todos os países da América do Sul registraram casos da gripe aviária nos últimos meses, doença transmitida por vírus que atinge aves domésticas e silvestres com alto nível de contágio. Entre as exceções estão Brasil e Paraguai. Apesar de casos registrados em humanos, a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne ou ovos.

O Grupo Especial de Atenção à Suspeita de Enfermidades Emergenciais ou Exóticas de Mato Grosso do Sul (Gease-MS) esteve reunido em Campo Grande para definir as ações imediatas que devem ser colocadas em prática para prevenir a entrada da “Influenza aviária” no Estado, já que a Bolívia tem focos na doença e o trânsito de veículos e mercadorias na fronteira com MS é intenso.

O superintendente Federal da Agricultura em Mato Grosso do Sul (SFA-MS), órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, Celso Martins, revelou que para a Vigilância Sanitária Animal o controle da gripe aviária é mais difícil do que o da febre aftosa, outra doença que traz grandes prejuízos ao setor da carne.

Na fronteira com a Bolívia, em Corumbá, foram montados bloqueios sanitários pela Iagro, Agência Estadual de Sanidade Animal e Vegetal, por causa do risco da entrada do vírus H5N1, transmissor da doença.