MS também teve 'apagão' em cirurgias de varizes

Mato Grosso do Sul registrou a 3ª maior queda do país no número de pacientes submetidos à cirurgias para tratamento de varizes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), chegando a -92% conforme levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). A estatística revela uma queda média no Brasil de 69% no total de cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de varizes, entre os anos de 2019 e 2021.



Em 2019, a rede pública contabilizou a realização de 68.743 cirurgias para varizes - bilateral e unilateral, bem como a ressecção das veias. Em 2020, ano em que a pandemia efetivamente se instalou no país, este total caiu 59%, ficando com uma produção efetiva de 28.354 cirurgias.

No ano seguinte, em 2021, houve um esforço para a retomada dos atendimentos. Mesmo assim, foi insuficiente para recuperar os patamares pré-pandêmicos, com um déficit de 24% no volume de cirurgias para varizes. O dado absoluto foi de 21.604 procedimentos.