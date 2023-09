MSGÁS abre inscrições para seleção de estagiários em Três Lagoas

A MSGÁS abriu inscrições para seleção de estagiários nas unidades da Companhia em Campo Grande e Três Lagoas. De acordo com o edital, o processo seletivo é para cadastro de reserva e as inscrições permanecerão abertas até 16 de outubro.

O cadastro tem validade de um ano e pode ser prorrogado por mais um. Quando for definida a contratação, os estagiários receberão bolsa-auxílio de R$ 804,52 para jornada de 4 horas e de R$ 1.206,79 para período de 6 horas.

Para vagas em Campo Grande, serão selecionados candidatos que estejam cursando cursos superiores nas áreas de Administração; Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Processamento de Dados; Ciências Contábeis; Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda/Jornalismo; entre o 1º e 5º semestre; e nas áreas de Direito; Engenharia Ambiental/ Engenharia Sanitária e Ambiental; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; e Engenharia Mecânica, estudantes do 3º ao 7º semestre.

Para o cadastro de reserva em Três Lagoas serão selecionados estagiários nas áreas de Administração (1º ao 5º semestre); e Engenharia de Produção e Sistemas de Informação, para estudantes do 5º ao 7º semestre.

Os candidatos devem ter idades acima de 18 anos e estarem matriculados em cursos superiores de instituições de ensino reconhecidas e regulamentadas.

Ainda segundo o edital, o Programa de Estágio da MSGÁS tem por finalidade exclusiva a complementação do ensino, por meio de atividades supervisionadas de aprendizagem profissional, cultural e social. A carga horária máxima permitida, de acordo com a Lei de Estágio, é de 30 horas semanais (6 horas diárias) ou de 20 horas semanais (4 horas diárias), de segunda a sexta-feira.

A duração do estágio será de, no máximo, de 2 anos, exceto para estagiário com deficiência, que poderá permanecer no programa até o término do curso.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, mediante preenchimento do Formulário de Inscrição.