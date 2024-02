MSGás planeja investir R$ 29 milhões em Três Lagoas e Campo Grande

A MSGás anunciou um plano de investimento em energia e combustível a gás, no valor de R$ 29 milhões, para Três Lagoas e Campo Grande, neste ano.

O planejamento inclui a expansão da rede de gasodutos, bem como a construção de um posto de abastecimento para veículos com combustível Gás Natural Veicular (GNV), em Três Lagoas. A previsão é de que essas duas obras sejam concluídas até dezembro.

Em comunicado oficial, a diretoria executiva da empresa afirmou que este é um dos investimentos mais ambiciosos no mercado este ano, visando contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a MSGás atende a 500 unidades consumidoras de energia através de gás natural, em Três Lagoas. Nas residências, que representam 70% do consumo total, há 350 clientes. O setor comercial representa 28% da demanda, com 141 estabelecimentos optando por esse tipo de energia. A indústria representa 2% da demanda total.

A empresa também destaca que o uso de gás natural é uma escolha econômica, pois é mais eficiente em termos de custo se comparado a outras fontes de energia.

O GNV, sendo um combustível fóssil, é encontrado em reservatórios porosos no subsolo. O Brasil possui uma reserva considerável de 406 milhões de metros cúbicos de gás natural, com a maior parte concentrada na bacia do rio Paraná, que abrange 47% da área do estado de Mato Grosso do Sul, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Apesar de ter menor impacto na poluição atmosférica em comparação com outras fontes como carvão e petróleo, o GNV não é uma fonte de energia renovável e totalmente limpa, pois ainda emite gases que contribuem para o aquecimento global em um volume considerável.

