Muitos consumidores iniciam 2023 no 'vermelho' e inadimplência no comércio chega a R$ 300 mil

Quase 700 consumidores, em Três Lagoas, iniciaram o ano de 2023 “no vermelho”. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), eles foram incluídos no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) por dívidas não pagas no mês de dezembro de ano anterior. Dessa forma, no primeiro mês do novo ano ficaram negativados.

A inadimplência no comercio varejista resulta em, pelo menos, R$ 300 mil em dívidas dos consumidores, no mês janeiro. As dívidas estão concentradas em valores que variam de R$ 100 até R$ 500. Mas, há compras mais caras que também não foram pagas. Consumidores não pagaram carnês, boletos ou cheques de R$ 1,2 mil; outros não honraram gastos de até R$ 3 mil.

