Mulher denuncia ex por abusar da própria filha durante visita

Um caso de abuso sexual de vulnerável deverá ser investigado pela Polícia Civil após a mãe de uma criança procurar a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e denunciar o ex-marido. A ocorrência foi registrada, no sábado (14), em Três Lagoas, e o crime teria ocorrido em 2022 e, em 2023.

A mulher relatou na Depac que a menina é filha do casal e que após a separação, o ex-marido teria direito a visitas. De acordo com ela, as visitas são assistidas há cada 15 dias e, aos domingos, até que a criança completasse dois anos. Ao completar a idade, em setembro de 2022, o pai da criança não teria visitado mais a filha. Mas no sábado, a mulher foi até a delegacia e relatou que a filha contou a ela que o pai teria feito carícias nos seios, durante uma visita. Ainda segundo a ocorrência, a mãe questionou a filha sobre essa questão, mas a menina teria ficado irritada e se calado.

Na delegacia, a mulher disse que desconfia que o suposto abuso tenha ocorrido, no mês de janeiro deste ano, durante uma visita do ex à filha, mesmo ele não tendo mais o direito de visitar a criança.

Em depoimento na Depac, a mulher relatou que a menina se irritava com a visita do pai e que relutava e chorava ao ser colocada no colo dele. No entanto, por não haver provas concretas do suposto abuso a criança não foi apresentada para que fosse examinada pelo médico legista. O caso foi registrado como abuso sexual de vulnerável e será aberto um inquérito na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).