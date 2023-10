Mulher acusa ex-namorado de estupro no Paranapungá

Uma mulher, de 40 anos, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), nesta segunda-feira (2), para relatar uma série de agressões e abusos cometidos por seu ex-namorado, de 52 anos. O caso teria ocorrido durante o final de semana, na casa do suspeito, localizada na rua Fariza Zaguir, bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Segundo o depoimento da vítima, no sábado (30), ela e seu vizinho, que é seu ex-namorado, participaram de uma confraternização na residência de amigos. Durante o evento, o suspeito teria ficado agressivo devido a ciúmes, desencadeando uma discussão com a mesma.

Preocupada com a situação, a mulher decidiu retornar para casa, e como estava sem veículo próprio, aceitou a carona de volta oferecida pelo ex-namorado, já que também havia ido com ele. No entanto, ao chegarem à casa dele, o homem teria fechado o portão da garagem, impedindo sua saída.

Dentro da residência, o suspeito a acusou de traição com um ex-namorado dela e passou a agredi-la física e verbalmente. Ele teria tentado forçá-la a beijá-lo e rasgado sua blusa, além de morder seus seios, deixando hematomas visíveis.

Durante os abusos sexuais, o celular da mulher tocou, o que teria levado o homem a um surto de raiva. Ele teria tomado o celular e um par de óculos da vítima, arremessando-os no chão e danificando-os. A vítima alega que, no momento em que o agressor tentava continuar o estupro, um carro buzinou na rua, fazendo com que o homem a empurrasse para fora de sua casa, ameaçando-a, "saia daqui sua desgraça, você se verá comigo!".

Devido à DAM funcionar apenas de segunda a sexta-feira, a vítima aguardou o expediente da delegacia para formalizar sua denúncia contra o ex-namorado e vizinho. Ele será investigado por crimes que incluem estupro, violência doméstica e dano.