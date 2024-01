Mulher denuncia policial militar por estupro em Três Lagoas e militar diz que relação foi concedida

Uma mulher, de 22 anos, fez uma denúncia alegando que foi estuprada por um policia militar durante um encontro marcado por um aplicativo, na noite de quinta-feira (4), em uma região sem iluminação, próximo ao campo da Aden (Associação Desportiva Noroeste do Brasil), no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. O caso é investigado pelas delegacias da Polícia Militar e Polícia Civil.

Continue Lendo...

A equipe de Rádio Patrulha da Policia Militar foi na residência da vítima, no bairro Ipacaray. Em depoimento, a mulher relatou que passeava de bicicleta e parou na esquina do 2º Batalhão da Polícia Militar para fumar um cigarro, quando foi abordada por um policial militar, que estava dirigindo uma moto. Segundo a mulher, o policial a obrigou segui-lo até um local escuro, com mato alto, e a abusou sexualmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após ser identificado, o policial militar foi chamado para prestar esclarecimentos no 2º Batalhão da Polícia Militar. Em depoimento, o policial negou a acusação e disse que a versão da mulher era “fantasiosa”. Segundo o PM, ambos já se falavam a alguns dias e marcaram de se encontrar nas proximidades do quartel, onde ficaram conversando por alguns minutos e depois houve o interesse mútuo de irem para o local escuro e terem relação sexual.

Segundo a Polícia Militar, após o depoimento da mulher e do policial militar, o caso foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado boletim de ocorrência por estupro. A mulher foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e passou por exames médicos e depois foi liberada.

Investigação

De acordo com as investigações da polícia, imagens de câmeras de segurança nas proximidades da região do ocorrido mostram a mulher e o militar conversando na rua próximo ao quartel. Segundo os policiais que tiveram acesso ao vídeo, a mulher e o policial demostravam tranquilidade e intimidade durante a conversa. E que logo sem seguida, o militar teria saído na moto em direção a uma rua escura e a mulher o seguiu na bicicleta.

Após alguns minutos, ambos deixaram o local, para lados apostos, contradizendo a versão da mulher, que relatou após sair da rua escura, o policial teria a seguido até o Ginásio de Esportes Cacilda Acre Rocha, onde teria a ameaçado para não contar nada se não morreria. Após prestar depoimento aos superiores, e entendido que não houve crime e que a versão da mulher contradizia o que as imagens mostraram, o militar foi liberado.

A equipe de reportagem do JPNews entrou em contato com o tenente coronel Mauro C. Ormay do 2º Batalhão da Polícia Militar. Por que meio de nota o tenente informou que foi entendido pelos superiores da polícia, que não houve crime praticado pelo agente, tanto na esfera militar quanto civil, não sendo necessário penaliza-lo, mas que independente de ter sido descartado o possível crime de estupro, os fatos ainda seguem sendo apurados, para que nenhuma das partes sejam prejudicadas.

“Após comunicado o suposto crime, foi feito todo esforço para investigarmos o caso, de forma imparcial, para trazer clareza sobre os fatos, sem prejuízos para ambas as partes. Segundo o depoimento da denunciante e os fatos relatados, com as imagens de câmera de segurança, que mostram um bom relacionamento e intimidade entre os dois, somando com o relato do militar, que teria confessado ter mantido contato com a mulher, mas tudo de forma consensual por parte dela, além das mensagens de celular, que confirmam a versão do policial”, explicou o tenente coronel Mauro C. Ormay.