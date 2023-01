Moradora vai trocar de roupa em quarto e flagra vizinho 'espiando' pelo muro

Uma mulher, de 22 anos, foi vítima de importunação sexual pelo vizinho, na rua avenida Osvaldo Mantanini, no bairro Mais Parque, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na noite de sexta-feira (13), quando uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada pela vítima. No local, ela informou que estava nua em seu quarto com a porta aberta trocando de roupa, quando notou que o vizinho estava em cima do muro olhando ela se trocar.

A vítima ainda relatou aos policiais que ficou muito assustada e paralisada, e mesmo assim o homem ainda continuo olhando, o padrasto da vítima soube do fato assim que chegou em casa e foi atras do autor, mas não conseguiu contato.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima subiu no muro para ver onde estava o autor, e quando subiu no muro viu ele saindo correndo pelado para dentro de sua casa.

A equipe policial foi até a residência do homem, mas não o encontrou, e foi informado pela família que tinha saído para trabalhar. Os policiais foram até o emprego, mas também não o encontraram.

Sabendo que estava sendo procurado pela polícia o autor se apresentou na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado a ocorrência e em seguida ele foi liberado.