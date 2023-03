Mulher acusada de tentativa de homicídio é presa pela Polícia Civil

Uma mulher de 39 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (9) pelos agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) que pertence à Polícia Civil. Ela é acusada de tentativa duplamente qualificado, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima e encontrava-se foragida desde o ano passado. A suspeita estava no bairro Vila Nova

A tentativa aconteceu no mês de março do ano passado, nas imediações da rodoviária municipal. A autora teria sido motivada por uma dívida de drogas. Ela agiu de surpresa e deferiu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima.

Na ocasião, a Polícia Militar chegou a localizar e prender a mulher em flagrante, entretanto, durante o processo ela foi colocada em liberdade, não atendeu à intimações, rompeu a tornozeleira eletrônica que estava usando e não foi mais localizada.

O Ministério Público solicitou a prisão preventiva da suspeita e o mandado foi expedido judicialmente pela 1ª Vara Criminal. Ela foi presa enquanto dormia na casa de familiares. Depois de presa ela foi submetida a realização do exame de corpo de delito e posteriormente foi encaminhada ao Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas.