Mulher agride atual do ex-marido por ciúmes

Uma mulher de 25 anos, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após ser agredida por uma mulher de 40 anos, por ciúmes na noite deste sábado (4), na avenida Capitão Olynto Mancini, cruzamento com a avenida Filinto Miller, no centro de Três Lagoas.



Segundo o que disse a vítima na delegacia, a mesma estava na companhia do namorado, no carro dele pela avenida, quando foram surpreendidos pela suspeita, que seria ex-mulher de seu namorado. No momento a suspeita teria aberto a porta do carro e com um capacete, passado a agredir a mulher na região da barriga, acusando a mesma de não estar grávida e estar aplicando o golpe da barriga no ex-marido dela.



Durante o depoimento, a vítima disse que durante as agressões, a suspeita dizia “ter puxado o prontuário da vítima que sabia da falsa gravidez”. Após saber que a Polícia Militar havia sido chamada, a suspeita teria ido embora e a vítima foi levada até o Hospital Auxiliadora, pelo companheiro.

Após consulta médica, a vítima e namorado teriam sidos informados que a mulher e o bebê, não teriam sofrido nenhum mau e que estavam liberados, e posteriormente procuraram a Depac, onde foi registrado o boletim de ocorrência.