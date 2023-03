Mulher busca filha na casa do ex e é agredida pela atual companheira dele

Uma mulher, de 25 anos, foi agredida pelo ex-marido e atual companheira, no Jardim Oiti, em Três Lagoas. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar foi acionada e no local a vítima relatou que teria ido até a casa do ex para buscar a filha.

Quando chegou no imóvel pediu para pegar alguns pertences, e logo foi agredida pela atual companheira do homem, uma mulher, de 31 anos.

A vítima ainda contou que o ex-marido a puxou pelo cabelo enquanto a atual agredia com tapas. Já na versão da agressora ela teria dado apenas um tapa no rosto, e a que a vítima teria quebrado uma garrafa de cerveja.

Diante dos fatos as mulheres foram encaminhada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como vias de fato.