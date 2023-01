Mulher cai em golpe e tem prejuízo de R$ 34 mil ao tentar comprar criptomoedas

Uma mulher, de 23 anos, foi vítima de estelionato e teve prejuízo de R$ 34.291,32. O caso aconteceu, na tarde de segunda-feira (9), em Três Lagoas. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima viu um anúncio de criptomoedas no perfil de um amigo na rede social. E segundo a mulher, o amigo informou que tinha comprado e que a negociação havia dado certo. Dessa forma, também confiou na proposta e resolveu entrar em contato com a falsa investidora de criptomoedas.

Durante conversa na rede social, a golpista prometia lucros exorbitantes e pediu que a vítima fizesse um depósito no valor de R$ 5 mil em uma conta, cujo nome era diferente da estelionatária. Depois, ela pediu para a vítima pagar um boleto no valor de R$ 5.019,34.

Ainda sem desconfiar do golpe, os estelionatários informaram que a mulher precisava também baixar um aplicativo chamado "Biz Daemon" para gerenciar a conta de criptomoedas. Um segundo golpista entrou em contato com a vítima e a instruiu a conceder as permissões do aplicativo.

A mulher autorizou o estelionatário a movimentar a conta e, na sequência, começou a fazer empréstimos e pagamento de boletos em nome da vítima. O golpista pagou um boleto no aplicativo, com o cartão de crédito, no valor de R$ 5.515,73 e fez dois empréstimos, sendo o primeiro no valor de R$ 18.750 e, outro, de R$ 6.250,00.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde a vítima representou contra os criminosos.