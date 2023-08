Mulher cai no golpe do 'falso irmão' e perde R$ 985

Uma mulher, de 41 anos, foi vítima de estelionatários e teve prejuízo de R$ 985, ao transferir o valor para o golpista que se passava como irmão da vítima. O caso aconteceu na segunda-feira (7), no bairro Jardim Progresso, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima registou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde relatou que teria recebido uma mensagem no celular, onde a pessoa se passava sendo seu irmão. Na mensagem, o golpista, dizia que o havia alterado o número e pedia para fazer uma transferência no valor de R$ 985.

Ainda de acordo com o registro policial, a mulher informou que o irmão abriu um negócio recentemente e que já havia feito transferência financeira outras vezes, então nem desconfiou que poderia estar sendo enganada.

Ela só desconfiou de que teria sido enganada quando enviou o comprovante da transferência bancaria para o estelionatário, que pediu mais dinheiro.

A mulher então resolveu ligar para o verdadeiro irmão, no número correto e tomou ciência de que havia sido alvo de golpistas.