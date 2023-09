Mulher denúncia ex-namorado por estupro após acordar com suspeito sobre ela

Uma mulher de 18 anos, denunciou de estupro o ex-namorado de 22 anos, após o suspeito ter abusado sexualmente da vítima, enquanto ela dormia. A vítima registrou o caso nesta quinta-feira (28), na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas.



Na manhã desta quinta-feira, a vítima teria procurado a delegacia especializada, para denunciar o ex-namorado por um suposto crime de estupro. Segundo a vítima, ela manteve um relacionamento de dois anos com o suspeito e desse relacionamento, ambos tiveram um filho.



Após o término do relacionamento, a vítima teria permitido o suspeito de frequentar a casa e passar momentos com a criança dentro do imóvel. De acordo com a vítima, na madrugada do dia 26 de agosto ,desse mesmo ano 2023, a mulher teria permitido que o ex-namorado, estendesse sua permanência no local e durante um certo momento, ambos deitaram juntos na cama da vítima, segundo a vitima, para fazer a criança dormir.

Nesse momento a vítima teria pego no sono e acordado com o ex-namorado, mantendo relações sexuais com ela e que não havia consentido. A vítima disse, que teria pedido para o suspeito parar várias vezes, mas que mesmo a vítima pedindo para o suspeito parar, ele teria continuado o abuso, até saciar sua vontade. Após o abuso, a mulher teria corrido para o banheiro, onde teria se trancado e passado a chorar desesperadamente, minutos depois o suspeito teria deixado o local e enviado mensagens de celular para a vítima, pedindo desculpas e que acreditava que a vítima, também queria sexo com ele.

Após o relato, a vítima se comprometeu em apresentar as mensagens que o ex-namorado teria lhe enviado, momentos depois do estupro. O caso foi registrado como estupro mediante violência doméstica e será investigações pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

Manter relações sexuais sem o consentimento da vítima, ou se aproveitar da vulnerabilidade da pessoa, para cometer o abuso sexual, é crime ediondo e pode ser enquadrado no crime de abuso de vulnerável, já que o abusador, se beneficou de uma condição ou momento em que a vítima não poderia se defender ou causar qualquer tipo de resistência ao abusador, pode ser considerado como abuso sexual de vulnerável, devido entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o estado de sono, que diminua a capacidade da vítima de oferecer resistência, caracteriza a vulnerabilidade prevista no art. 217-A, § 1º, do Código Penal – CP. A decisão (AgRg no HC 489684/ES) teve como relator o ministro Ribeiro Dantas.

