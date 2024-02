Homem é preso por agressão e receptação de moto roubada após denúncia

Um homem, de 39 anos, foi preso suspeito de violência doméstica e receptação de uma moto roubada, após denúncia da esposa, de 47 anos. O caso ocorreu, na noite desta terça-feira (6), na rua Santa Branca, Jardim Moçambique, em Três Lagoas, e foi registrado no 2º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com boletim de ocorrência, após receber a denúncia de agressão, a Rádio Patrulha da Polícia Militar foi com a vítima até a casa do casal, onde o suspeito foi localizado. No local, foi encontrado, também, uma moto suspeita de ser furtada, o homem e o veículo foram apreendidos.

Aos policiais, o suspeito negou ter agredido a esposa, alegando que ela teria caído sozinha e se ferido. Sobre a moto, o suspeito disse que um amigo teria pedido para que guardasse em sua casa, e disse que não sabia que o veículo era furtado.

Através do número do Chassi, a polícia confirmou que a moto foi roubada, no início de fevereiro deste ano. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e receptação e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas.