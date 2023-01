Mulher 'desaparecida' foi vítima de violência doméstica

Uma mulher que estava supostamente desaparecida na última semana foi, na verdade, vítima de violência doméstica. Alexandre Domingos, o marido, além de procurar veículos de comunicação para comunicar o desaparecimento, registrou um boletim de ocorrências para encontrar a esposa.

Entretanto, com o passar dos dias, o caso teve um outro desdobramento. A mulher procurou as autoridades para dizer que havia saído de casa para fugir da violência doméstica praticada pelo marido.

Segundo a delegada da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Letícia Mobis, responsável pelo caso, dias depois que saiu de casa, ela registrou um boletim de ocorrência para comunicar a agressão que havia sofrido e solicitou, inclusive, uma medida protetiva, para que o marido não pudesse localiza-la

. “A vítima ficou sabendo da busca feita pelo companheiro aos veículos de comunicação e por isso pediu para ter um pouco mais de segurança”.

Letícia explicou também que já constava, contra o agressor, o registro de uma outra ocorrência por violência doméstica há cerca de um ano atrás. Nos próximos dias, ainda conforme a delegada, Domingos deve ser procurado pela polícia para prestar esclarecimentos acerca da denúncia da esposa e será investigado. “Ele pode ser preso em flagrante se descumprir a medida protetiva imposta pela polícia”. Diante deste quadro, o registro que comunicava o desaparecimento da mulher deve ser retificado.

De acordo com dados da SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), somente em 2023 foram registrados 54 casos de violência doméstica em Três Lagoas.

ENTENDA O CASO

Nossa equipe de reportagem foi até a casa de Domingos para entender como a mulher havia desaparecido, até então, de forma ‘misteriosa’ e sem motivos, segundo ele. O casal está casado há três anos e não tem filhos, apenas ela tem três filhas de um outro relacionamento e que não moravam junto com eles.

O marido disse à nossa equipe que nem mesmo as enteadas sabiam do paradeiro da mãe e informou que ela saiu deixando todos os seus pertences para trás. Ele negou que tivesse agredido a esposa e disse ao repórter que houve apenas algumas discussões sem gravidade e pertinentes à vida de casal.

DENÚNCIAS

Qualquer pessoa pode denunciar casos de agressão e violência doméstica através do número 180. A ligação é gratuita e todas as informações são mantidas sob sigilo. Além da DAM, as demais delegacias de polícia também podem receber denúncias deste tipo, assim como a Polícia Militar através do 190.