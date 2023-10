Mulher diz "não" e é ameaçada e ofendida pelo ex-marido

Uma mulher, de 39 anos, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), nesta segunda-feira (30), após ser ameaçada e ofendida pelo ex-marido, um homem, de 51 anos, que não aceita o fim do relacionamento.

De acordo com o depoimento da vítima, na noite de domingo (29), o suspeito entrou em contato com ela, buscando reatar a relação. Ao receber a recusa da mulher em reatar o relacionamento, o homem a ofendeu, usando termos pejorativos e alegando que não suportava mais se sentir traído. Ele também a insultou com palavras de baixo calão.

Após desligar o telefone e esperar até que a Delegacia de Atendimento à Mulher estivesse disponível, a mulher registrou um boletim de ocorrência por ameaça e injúria. Ela solicitou uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido, temendo possíveis vinganças devido à sua insatisfação com o término do relacionamento.

O boletim de ocorrência foi registrado, e a delegacia especializada solicitou a medida protetiva em nome da vítima. A decisão judicial pode demorar até três dias úteis. A mulher foi orientada a entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190, em caso de qualquer sinal de perigo.

Vítimas de violência doméstica ou ameaças podem buscar ajuda da Polícia Militar, ligando para o número 3919-9700 ou pelo WhatsApp (67) 9 9669-7405 do Programa Mulher Segura (Promuse) da Polícia Militar.