Mulher é presa suspeita de furtar R$ 900 de senhora que lhe ajuda financeiramente

Uma mulher, de 38 anos, foi presa suspeita de furtar R$ 900 de uma outra mulher, no final da tarde desta quinta-feira (4), na rua Jorge Elias Sebá, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

Por volta de 17h, a vítima procurou policiais federais informando que uma mulher a qual ela ajudava financeiramente teria entrado na casa dela e levado uma carteira com R$ 900.

Os agentes federais foram até a residência da suspeita, onde ela foi encontrada, e com ela, localizado R$118, várias sacolas com roupas e um par de tênis comprados, supostamente, com o dinheiro furtado.

Foi pedido apoio da Polícia Militar, que enviou a viatura de Rádio Patrulha e Força Tática ao local. Para os militares da PM, a vítima relatou que ajuda a suspeita, com pequenas quantias de dinheiro, por pena da situação de pobreza dela. Nesta quinta-feira, a vítima relatou que a suspeita teria batido em seu portão e pedido para usar o banheiro.



Acreditando não haver nada de errado, a vítima teria concedido a entrada da suspeita e após um momento de distração, percebeu que sua bolsa que estava sobre a mesa, estaria aberta e faltava a carteira. Ao perceber que a vítima teria desconfiado, a suspeita teria se evadido do local.



A vítima caminhou até a Delegacia de Polícia Federal, que fica próximo à sua casa e relatou o ocorrido aos policiais que localizou a suspeita. Questionada sobre o roubo, a suspeita relatou que não comentaria nada, e que a história não era essa.



Ambas as partes foram levadas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a mulher de 38 anos, foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado.